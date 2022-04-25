Стокгольм, , 14:25 — REGNUM Дети, родившиеся в период с 2004 по 2010 год и прописанные в регионе Стокгольм, этим летом смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Об этом 25 апреля сообщила новостная служба ТТ.

Стокгольм Øyvind Holmstad

«Теперь мы даем молодежи Стокгольма уникальную возможность вновь пользоваться общественным транспортом после многих лет правительственных ограничений и постановлений», — говорится в заявлении Кристоффера Тамсонса, который является председателем местного перевозчика SL.

В общей сложности ожидается, что около 160 000 детей, проживающих в Стокгольме, получат по почте специальную «летнюю карту». Как пишут журналисты, инициатива обойдется бюджету в 120 миллионов крон (12 млн евро).