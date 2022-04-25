Красное-на-Волге, Костромская область, , 15:08 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил МВД, прокуратуру, трудовую инспекцию и налоговую проверить завод «Ювелит», выпускающий ювелирные украшения под брендом «Sokolov». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ситуация обсуждалась на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики.

Ладья — герб Костромы Наталья Диева © ИА REGNUM

Поводом для сомнений главы послужила информация о массовых увольнениях сотрудников предприятия по собственному желанию. По неподтверждённым данным «по соглашению сторон» с завода ушло около 200 человек.

«Предположительно, компания поступила таким образом, лишив сотрудников социальных гарантий, предусмотренных трудовым кодексом при сокращении», — пояснили в пресс-службе губернатора.

Напомним, ранее о принудительных увольнениях на предприятии в социальных сетях написал костромич, пожелавший остаться неизвестным. Руководство завода опровергло информацию, отметив, что сотрудники сами приняли решение покинуть компанию из-за низких заработков вследствие снижения спроса на изделия.

Справка: ювелирная промышленность — одна из ведущих отраслей экономики Костромской области. В ней работают 1200 предприятий и ИП, занято более 10 тысяч человек. Регион производит более 60% от общероссийского объёма украшений. Большая часть заводов расположена в Красном-на-Волге. Крупнейшим из них является «Sokolov». На предприятии работают 1800 человек.

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