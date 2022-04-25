Красноярск, 25 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Школы Красноярского края присоединяются к патриотической акции по исполнению гимна и поднятию флага России.

Пресс-служба министерства образования Красноярского края Поднятие флага России в красноярской школе

Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве образования, 25 апреля занятия начались с новой традиции в школе № 154 города Красноярска. Участников торжественной линейки поприветствовала министр образования края Светлана Маковская.

«Я искренне надеюсь, что теперь эта традиция станет для вашей школы еженедельной, и начало каждой учебной недели будет сопровождаться поднятием флага нашей Родины», — подчеркнула Маковская.

По словам директора школы Ольги Курыгиной, педагоги и ученики отнеслись к новой традиции позитивно.

«Мы будем свято хранить эту традицию и призываем все школы края к ней присоединиться», — отметила она.

Напомним, 19 апреля на Всероссийском школьном историческом форуме в Москве министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября 2022 года традиция подъема флага и исполнения гимна будет внедрена во всех школах страны.

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