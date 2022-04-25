Москва, 25 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Российскому послу в Вашингтоне Анатолию Антонову не удаётся установить контакт с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд

Он отметил, что может позвонить Нуланд, «но не факт, что она захочет ответить». Для срочной связи с Госдепартаментом существует определенная система связи, пояснил дипломат.

По словам Антонова, он встречался с Нуланд в её ведомстве, пытался развить рабочий контакт. Ещё до 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине, он направлял её несколько писем, но получил сообщение о том, что адресат их нен получает.

«Направлял несколько писем еще до 24 числа по гуманитарным вопросам, касающимся жизни российских дипломатов, однако не получил никакого ответа, более того мне было сказано, что лично мои письма с дипломатической нотой не доходят до адресата», — рассказал Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, российский посол заявил также, что дипломатам в США поступают угрозы, а одно время блокировался даже выезд из посольства.

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