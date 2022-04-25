Стокгольм, 25 апреля 2022, 14:25 — REGNUM После открытия торгов 25 апреля котировки на Стокгольмской фондовой бирже падают, как и на других европейских площадках. Это произошло после мощного обвала на азиатских фондовых биржах, передает новостной портал Omni.
По состоянию на полдень 25 апреля два основных индекса на Стокгольмской фондовой бирже OMXSPI и OMXS30 упали на 2,7% и 2,4%, соответственно.
Обеспокоенность повышением процентных ставок, как во всем мире, так и в Швеции, заметно в потоке новостей в преддверии заявлений шведского Риксбанка и американской ФРС на этой и следующей неделях. Ожидается, что и в Швеции, и в США ключевые ставки будут подняты.
Как сообщает агентство Bloomberg, падение азиатских рынков 25 апреля обусловлено рекордным числом смертей от COVID-19 в китайском Шанхае и продолжающимися локдаунами.