Стокгольм, , 14:25 — REGNUM После открытия торгов 25 апреля котировки на Стокгольмской фондовой бирже падают, как и на других европейских площадках. Это произошло после мощного обвала на азиатских фондовых биржах, передает новостной портал Omni.

Биржа

По состоянию на полдень 25 апреля два основных индекса на Стокгольмской фондовой бирже OMXSPI и OMXS30 упали на 2,7% и 2,4%, соответственно.

Обеспокоенность повышением процентных ставок, как во всем мире, так и в Швеции, заметно в потоке новостей в преддверии заявлений шведского Риксбанка и американской ФРС на этой и следующей неделях. Ожидается, что и в Швеции, и в США ключевые ставки будут подняты.

Как сообщает агентство Bloomberg, падение азиатских рынков 25 апреля обусловлено рекордным числом смертей от COVID-19 в китайском Шанхае и продолжающимися локдаунами.