Москва, , 14:18 — REGNUM Оказать правовую помощь беженцам из Донбасса призвал Генеральную прокуратуру РФ президент России Владимир Путин. Об этом 25 апреля он сказал, выступая на коллегии Генпрокуратуры.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Президент отметил, что людям, которые прибывают в Россию с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик, следует уделять особое внимание. На сегодняшний день в России уже около миллиона беженцев, в том числе более 100 тыс. детей.

По словам Путина, у людей, которые вынужденно покинули свои дома, не всегда есть с собой документы, нужные для получения материальной помощи, медицинского обеспечения, устройства детей в детсады и школы.

«Я прошу Генеральную прокуратуру оказывать людям правовую помощь, защищать их права, в том числе рассматривать обращения пострадавших в максимально короткие сроки. Людям и так тяжело, помогайте им», — сказал Путин.

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