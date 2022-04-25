Уфа, 25 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Двух бывших инспекторов налоговой службы заподозрили в хищении невостребованных денег со счетов ликвидированных компаний в Уфе. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

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По версии следствия, фигуранты уголовного дела, будучи налоговыми инспекторами отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства, с апреля 2020 по сентябрь 2021 года постоянно похищали подлежавшие обращению в доход государства невостребованные деньги со счетов ликвидированных юридических лиц и умерших физических лиц путем их перечисления на счета фирм, принадлежащих родственникам подозреваемых.

В материалах дела указано, что всего за этот период ими было похищено свыше 1,1 млн рублей.

«Факты хищений были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан по результатам проверки Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Башкортостан», – сообщает пресс-служба.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии взыскали в доход государства крупную сумму неуплаченных налогов.