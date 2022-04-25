Москва, 25 апреля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. С призывом к странам Запада погрузиться в свою и общемировую историю обратилась 25 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

Как указала Захарова, западные страны «как черти от ладана» бегут от истории: собственной и общемировой, а также, как от новейшей, так и от уходящей в глубь веков.

«А зря. В эти пасхальные дни есть смысл погрузиться в двухтысячелетнюю историю провала «культуры отмены»: распятый победил», — написала она в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нормальные экономические отношения между Россией и Европой не должны восстанавливаться.