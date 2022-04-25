Москва, 25 апреля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждёт доклада о расследовании дела об уничтожении инсталляции со Знаменем Победы в Москве. Об этом сообщили 25 апреля в СК.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

По версии следствия, 22 апреля злоумышленник повредил картонную инсталляцию украинской бабушки со Знаменем Победы, символизирующую борьбу с нацизмом на Украине. Объект находился в районе Куркино в Москве.

По данным СК, подозреваемый задержан. Следствие даст правовую оценку его действиям.