Москва, 25 апреля 2022, 14:15 — REGNUM Европа является основным направлением для российского экспорта нефтепродуктов, хотя бензина это и касается меньшей в степени, так как он преимущественно реализуется на внутреннем рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
Как сообщало ИА REGNUM, в России автозаправки в ближайшее время могут начать завлекать клиентов скидками на топливо. Такое мнение в выразил генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.
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