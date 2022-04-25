Москва, 25 апреля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Европа является основным направлением для российского экспорта нефтепродуктов, хотя бензина это и касается меньшей в степени, так как он преимущественно реализуется на внутреннем рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Sean MacEntee Бензин

«Сейчас Европа постепенно отказывается от российских углеводородов и если сырую нефть можно постепенно перенаправлять, например, в Китай и Индию, то в нефтепродуктах данные страны не нуждаются.

В связи с этим на внутреннем рынке образуется их профицит, а оптовые цены находятся под давлением.

В такой ситуации конкуренция между крупными нефтяниками, действительно, может повыситься и скидки в рамках борьбы за трафик возможны.

Однако общий уровень высокой инфляции, повышенная ключевая ставка и проблемы с импортным оборудованием, скорее всего, не позволят ценам на бензин снизиться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России автозаправки в ближайшее время могут начать завлекать клиентов скидками на топливо. Такое мнение в выразил генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

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