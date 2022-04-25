Карабудахкентский район, Дагестан, , 14:14 — REGNUM В Дагестане сотрудники полиции применили табельное оружие во время погони за водителем автомобиля Mercedes. В результате полученного ранения тот скончался. По данному факту ведется проверка, сообщили 25 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.

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«Руководством МВД по Республике Дагестан по данному факту назначена проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Из подробностей инцидента известно, что он произошел 24 апреля около 09:10 в селе Новый Параул Карабудахкентского района на 825-м километре федеральной автодороги «Кавказ». Патруль полиции попытался остановить автомашину, однако находившийся за рулем молодой человек «требования полицейских проигнорировал и попытался скрыться».

Полицейские кинулись в погоню и, пытаясь остановить нарушителя, открыли стрельбу. В результате выстрела сержанта полиции в сторону машины 22-водитель получил ранение. После доставления его в центральную городскую больницу Каспийска он скончался.

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