Верхнеуральск, Челябинская область, 25 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Верхнеуральском районе Челябинской области главу местной организации по предоставлению услуг населению задержали за присвоение денег. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным следствия, женщина 1987 года рождения за месяц присвоила 155 тыс. рублей. Теперь ей грозит пять лет колонии.

Мера пресечения даме избирается. Проводится расследование.