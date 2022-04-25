Ульяновск, , 14:13 — REGNUM В Ульяновске зарегистрированы десятки палов сухой травы. Об этом сообщает мэрия со ссылкой на МБУ «Управление гражданской защиты».

Куст травы после пала травы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным муниципальной власти, 23 – 24 апреля в городе произошло 26 пожаров, в том числе 20 возгораний сухой травы. Площадь пожара достигала 3 гектаров.

Уточняется, что крупные возгорания ликвидированы в полях возле посёлков Поливно и Плодовый, села Отрада, станции Лаишевка, улиц Агрономическая, Национальная и Профсоюзная.

Спасатели продолжают противопожарные рейды в частном секторе Ульяновска.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что пожарный сезон наступил на территории 58 регионов.