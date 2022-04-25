Ульяновск, 25 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Ульяновске зарегистрированы десятки палов сухой травы. Об этом сообщает мэрия со ссылкой на МБУ «Управление гражданской защиты».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

По данным муниципальной власти, 23 – 24 апреля в городе произошло 26 пожаров, в том числе 20 возгораний сухой травы. Площадь пожара достигала 3 гектаров.

Уточняется, что крупные возгорания ликвидированы в полях возле посёлков Поливно и Плодовый, села Отрада, станции Лаишевка, улиц Агрономическая, Национальная и Профсоюзная.

Спасатели продолжают противопожарные рейды в частном секторе Ульяновска.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что пожарный сезон наступил на территории 58 регионов.