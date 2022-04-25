Москва, 25 апреля 2022, 14:12 — REGNUM Российское общество как никогда проявляет сплоченность на фоне попыток западных стран расколоть его, заявил 25 апреля президент России Владимир Путин на совещании Генпрокуратуры.
По словам главы государства, западные страны старательно пытаются сотворить раскол изнутри России, но у них это не получается.
Российский лидер призвал Генпрокуратуру пресекать вмешательства в дела страны извне, пресекая распространение фейковой информации в интернете.
Также Путин поручил Генпрокуратуре незамедлительно реагировать на все данные по организации незаконных массовых акций в стране.