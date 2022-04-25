Москва, , 14:12 — REGNUM Российское общество как никогда проявляет сплоченность на фоне попыток западных стран расколоть его, заявил 25 апреля президент России Владимир Путин на совещании Генпрокуратуры.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы государства, западные страны старательно пытаются сотворить раскол изнутри России, но у них это не получается.

Российский лидер призвал Генпрокуратуру пресекать вмешательства в дела страны извне, пресекая распространение фейковой информации в интернете.

Также Путин поручил Генпрокуратуре незамедлительно реагировать на все данные по организации незаконных массовых акций в стране.