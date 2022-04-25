Москва, 25 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Российское общество как никогда проявляет сплоченность на фоне попыток западных стран расколоть его, заявил 25 апреля президент России Владимир Путин на совещании Генпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам главы государства, западные страны старательно пытаются сотворить раскол изнутри России, но у них это не получается.

Российский лидер призвал Генпрокуратуру пресекать вмешательства в дела страны извне, пресекая распространение фейковой информации в интернете.

Также Путин поручил Генпрокуратуре незамедлительно реагировать на все данные по организации незаконных массовых акций в стране.