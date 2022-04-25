Москва, , 14:12 — REGNUM Дипломатические работники в США и Европе откровенно призывают Украину к победе на поле боя. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«На наше удивление, дипломатические работники высокого ранга в Европе и в Соединённых Штатах призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности для того, чтобы одержать победу на поле боя. Такая странная дипломатия у наших партнёров в США и Европе. Дипломаты к этому даже призывают», — заявил Путин.

«Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача — расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка: не получается», — указал он.