Джакарта, 25 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева высмеяла реакцию западных стран на акты насилия со стороны израильских официальных лиц в мечети Аль-Акса, сообщает CNN Indonesia.

Chris Woodrich Российское посольство. Джакарта

«Мы видим двойные стандарты на Западе в действии. Последнее нападение на мечеть Аль-Акса, где истерическая реакция Запада? Где санкции?», — заявила посол России в Индонезии.

«Мы поддерживаем Палестину в течение длительного времени. И мы разделяем ту же позицию в отношении Палестины, что и Индонезия, что этот нерешенный вопрос должен быть решен на основе создания двух государствах», — отметила Людмила Воробьева.

Напомним, более 150 человек получили ранения в ходе столкновений между израильской полицией и палестинскими демонстрантами у мечети Аль-Акса 15 апреля.