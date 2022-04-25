Москва, , 14:07 — REGNUM Националисты и иностранные наёмники, действующие на территории Украины, неоднократно нарушали нормы международного права. Об этом 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России заявил президент России Владимир Путин.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

Он добавил, что многочисленные факты подобных нарушений были выявлены в ходе российской спецоперации на Украине.

«Речь об убийствах мирных жителей, использовании людей, в том числе, детей в качестве живого щита, о других преступлениях», — уточнил российский лидер.

Путин призвал сотрудников следственных органов и прокуратуры детально фиксировать все преступления украинских националистов, готовить доказательную базу и доводить все такие дела до суда. В частности, он заявил о важности проведения разбирательств вокруг «откровенных провокаций» в отношении российских военных, в том числе с использованием иностранных СМИ и соцсетей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что страны так называемого «цивилизованного Запада», а также международные правозащитные организации, включая ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, никак не отреагировали на заявления России о чудовищных пытках и жестоких расправах над российскими военнопленными.

Читайте также: Небензя призвал отреагировать на нарушения гуманитарного права на Украине

Он также добавил, что 7 апреля в ходе пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Стотенберг выступил с призывом расследовать все сообщения о военных преступлениях на Украине, однако лицемерно отказался комментировать видеоматериалы об убийствах украинскими нацистами российских военнопленных, так как якобы «ничего конкретного об этом не знает».

Ранее по теме: МО: страны Запада не отреагировали на расправы над военнопленными из РФ