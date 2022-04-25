Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM В Санкт-Петербурге простились с капитаном Вооруженных сил России Александром Жихаревым, который героически погиб в ходе специальной военной операции России на Украине, сообщили 25 апреля в пресс-службе Смольного.

Скорбь Марина Каширская © ИА REGNUM

Соболезнования родным и близким офицера выразил губернатор Александр Беглов.

«Мужественный и сильный человек, он до конца исполнил свой воинский долг, защищая жителей Донбасса – детей, женщин, стариков. Вечная память российскому офицеру Александру Николаевичу Жихареву», — отметил губернатор.

За свой подвиг капитан Александр Жихарев представлен к званию «Герой России» (посмертно).

Правительство Санкт-Петербурга с начала специальной военной операции сообщало о гибели десяти жителей Северной столицы. Среди них заместитель командующего 8-й армии ЮВО, генерал-майор Владимир Фролов, заместитель начальника инженерных войск Западного военного округа полковник Николай Овчаренко, командир взвода Учебного центра подготовки младших специалистов Западного военного округа, прапорщик Юрий Савенков, боец 247-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ ефрейтор Сергей Абрамчик, лейтенант Юрий Житкевич, гвардии рядовой Кирилл Магула, рядовой ВДВ Максим Смирнов, старший прапорщик Артём Панов, подполковник-танкист Мирас Башаков.

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