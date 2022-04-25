Гай, Оренбургская область, , 14:05 — REGNUM В Оренбургской области 25 апреля простились с тремя горняками, погибшими на территории Гайского Гока, сообщает портал vgae. ru.

Траур Марина Каширская © ИА REGNUM

После отпевания в местных храмах тела трех мужчин предали земле на городском кладбище.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 23 апреля на Гайском горно-обогатительном комбинате в шахте погибли трое работников. Возбуждено уголовное дело. Вероятной причиной гибели названо отравление газом.

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