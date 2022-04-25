Тюмень, , 14:04 — REGNUM В Тюменской области организована доследственная проверка по сообщению в социальных сетях об избиении женщиной своего малолетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Девочка Thenewsminute.com

Видео, которое сняли жильцы дома по адресу Магаданская, 5 и на котором запечатлено избиение девочки вероятно нетрезвой женщиной, облетело тюменские паблики в социальной сети «ВКонтакте», а также было опубликовано в телеграм-каналах.

А пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщили, что личность женщины устанавливается.

«Произошедшему будет дана правовая оценка и приняты профилактические меры», — сообщили в пресс-службе УМВД.

В Следственном комитете РФ пресс-служба также сообщила об организации доследственной проверки инцидента.