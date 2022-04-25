Пенза, , 14:04 — REGNUM В Пензе 25 апреля в кадетской школе №70 занятия начались с поднятия флага России. Министр образования Пензенской области Алексей Комаров анонсировал новую еженедельную традицию в школах региона.

Поднятие флага России в пензенской школе Minobr. pnzreg. ru

«С 1 сентября этого года, каждую учебную неделю мы будем с вами начинать с поднятия флага Российской Федерации и исполнения государственного гимна. Именно сегодня в вашей школе мы запускаем эту прекрасную и важную для каждого сердца традицию», — обратился глава ведомства к учащимся.

ИА REGNUM ранее сообщало, в школах Татарии с 25 апреля будут поднимать два государственных флага с исполнением гимнов. Традиция продолжит свое развитие в пришкольных лагерях дневного пребывания, а также в профильных сменах минобразования.

Читайте также: Путин поддержал идею исполнять в школах гимн России