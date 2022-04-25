Москва, , 14:04 — REGNUM В целом рост цен на энергоносители ощутили на себе все европейские страны, даже Великобритания, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Инфляция josep salvia i boté

«Так, в Соединенном Королевстве для домохозяйств цены средний годовой тариф с фиксированной ценой на электричество и газ составляет 3 213 фунтов.

Кроме того, ожидается, что с апреля 5 млн человек будут не в состоянии оплатить среднее ежемесячное повышение тарифов, а с октября, когда предельные цены на электроэнергию будут вновь повышены, это число может достичь 14,5 млн человек.

Однако правительство Великобритании уже выпустило ряд мер по поддержке населения, которые сделают условия для оплаты счетов за электричество даже более приемлемыми чем до 2020 года.

В Центральной Европе рост цен затронул многие товары и услуги, так как выросли издержки по транспортировке и упаковке.

Действительно, сейчас многие обсуждают, что шестой пакет санкций может включать в себя эмбарго на российские энергоносители.

Однако, скорее всего, либо эмбарго будет не полным, либо некоторые страны Восточной Европы не поддержат введение этого пакета, так как почти полностью зависят от поставок российской нефти и газа.

Цены, безусловно, продолжат рост, ускоряя инфляцию и оказывая давление на чиновников ЕЦБ для принятия решения по нормализации денежно-кредитной политики и стабилизации инфляции в еврозоне.

Очевидно, что инфляция в Европе может достичь рекордных за несколько десятилетий максимумов, что вынудит правительства все больше тратить бюджетных денег на поддержку населения и бизнеса.

В прочем, как заверят некоторые европейские чиновники, в ближайшие годы страны Европы смогут отказаться от российских энергоносителей, теперь это скорее вопрос времени.

Как сообщало ИА REGNUM, около 40% немецких компаний уже в полной мере ощутили на себе последствия стремительного роста цен на энергоносители.

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