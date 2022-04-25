Ульяновск, , 14:04 — REGNUM В Ульяновской области увеличивается число пострадавших от присасывания клещей. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Лес Иван Шилов © ИА REGNUM

Эпидемиологический мониторинг ведётся с 3 марта. По информации на 25 апреля, за этот период на территории Ульяновской области зарегистрировано 42 случая присасывания клещей, в том числе пострадали 19 детей до 14 лет.

В управлении уточняют, что исследован в лаборатории 51 снятый с людей клещ, у паразитов не обнаружены опасные инфекции.

По данным на 25 апреля, привиты 736 человек, включая 394 детей. В качестве профилактики после укусов противоклещевой иммуноглобулин получил 21 человек, в том числе 11 детей.

В Ульяновской области начались акарицидные обработки: всего планируется обработать 790 гектаров, в настоящее время обработано 4,8 гектара.

Напомним, что на 12 апреля в Ульяновской области зарегистрирован один случай укуса клещей.

Как сообщало ИА REGNUM, клещи являются переносчиками нескольких опасных инфекционных заболеваний, в том числе поражающего нервную систему клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). КВЭ начинается стремительно после 7 – 14 дней инкубационного периода с озноба, повышения температуры, рвоты, головной боли.