Омск, 25 апреля 2022, 14:04 — REGNUM Прибывшим в Омск беженцам из Донбасса передали пасхальные куличи. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 апреля в правительстве Омской области.
Активисты партии «Единая Россия» 25 апреля посетили пункт временного размещения, организованный на базе гостиницы «Иртыш». Семьи беженцев из народных республик Донбасса поздравили с наступившей Пасхой.
«Своих не бросаем — это один из ключевых принципов сегодняшней политики нашей страны. Согласен с президентом России Владимиром Путиным, что русские, украинцы, белорусы — это триединый народ», — отметил депутат Омского горсовета Андрей Никитин («Единая Россия»).
Беженцы смогут рассчитывать на поддержку государства и волонтёров и в дальнейшем, отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, очередную партию гуманитарной помощи отправили в Донбасс 25 апреля из Волгограда.
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