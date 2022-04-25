Омск, , 14:04 — REGNUM Прибывшим в Омск беженцам из Донбасса передали пасхальные куличи. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 апреля в правительстве Омской области.

Пасхальные корзины для беженцев из Донбасса Оmskportal. ru

Активисты партии «Единая Россия» 25 апреля посетили пункт временного размещения, организованный на базе гостиницы «Иртыш». Семьи беженцев из народных республик Донбасса поздравили с наступившей Пасхой.

«Своих не бросаем — это один из ключевых принципов сегодняшней политики нашей страны. Согласен с президентом России Владимиром Путиным, что русские, украинцы, белорусы — это триединый народ», — отметил депутат Омского горсовета Андрей Никитин («Единая Россия»).

Беженцы смогут рассчитывать на поддержку государства и волонтёров и в дальнейшем, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, очередную партию гуманитарной помощи отправили в Донбасс 25 апреля из Волгограда.

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