Панама, , 14:18 — REGNUM Работники транспортной сферы Западной Панамы заявили 25 апреля о приостановке регулярных рейсов в знак протеста против повышения цен на топливо, а также позиции правительства, не заинтересованного в заморозке цен. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Флаг Панамы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На прошлой неделе перевозчики заявили, что возобновят забастовку, если правительство не отреагирует на претензии, заявленные на переговорах с исполнительной властью. Протестующие требуют заморозки цен на бензин и дизельное топливо.

В настоящее время Панама переживает самый высокий рост цен на бензин за последние восемь лет.

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