Панама, 25 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Работники транспортной сферы Западной Панамы заявили 25 апреля о приостановке регулярных рейсов в знак протеста против повышения цен на топливо, а также позиции правительства, не заинтересованного в заморозке цен. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

На прошлой неделе перевозчики заявили, что возобновят забастовку, если правительство не отреагирует на претензии, заявленные на переговорах с исполнительной властью. Протестующие требуют заморозки цен на бензин и дизельное топливо.

В настоящее время Панама переживает самый высокий рост цен на бензин за последние восемь лет.