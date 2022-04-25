Уфа, , 14:04 — REGNUM Лесной пожар на площади 5,6 га тушат в Башкирии. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Лесной пожар 54.mchs.gov.ru

Сообщается, что спасатели республики получили сообщение о восьмом по счету в 2022 году лесном пожаре.

Отмечается, что огонь бушует в Баймакском районе в Иткуловском участковом лесничестве. Ближайший к пожару населенный пункт – 2-Иткулово находится в десяти км. Угрозы этом населенному пункту нет.

На борьбу с огнем были подняты 22 огнеборца на пяти единицах техники.

«Пожар локализован на площади 5,6 га. Тушение продолжается. Ситуация находится на контроле», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии с 1 мая решили ввести особый противопожарный режим.