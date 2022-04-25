Москва, , 14:00 — REGNUM Российское предпринимательство должно получить максимальную поддержку, предполагающую снижение административной нагрузки. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Тут же получили барьеры, связанные с санкционной агрессией против России. Это, действительно, по-другому и сказать нельзя — санкционная агрессия», — заявил Путин.

«В этой ситуации, безусловно, нужно максимально поддержать российское предпринимательство. Использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки. Безусловно, есть сферы, требующие проверок, и особенно там, где это касается жизни и здоровья людей. Во всех остальных случаях, как мы решили, действует мораторий», — указал он.