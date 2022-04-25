Ессентуки, Ставропольский край, , 13:59 — REGNUM Попавшиеся на взятках сотрудники ГИБДД на Ставрополье простятся с должностями. Один из двоих задержанных уже уволен из органов. В отношении второго ведется внутриведомственная проверка, по окончании которой его также отстранят от должности, если вина будет подтверждена, сообщили в МВД по региону.

Коррупция (сс) sajinka2

«В отношении одного сотрудника оперативно-разыскной частью краевого главка в настоящее время проводится проверка. Он отстранен от исполнения служебных обязанностей, при подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Второй сотрудник в январе 2022 года уволен из органов внутренних дел», — прокомментировали ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против двоих сотрудников отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД города Ессентуки по фактам взяточничества. С октября 2020 года по 2022 год они ежемесячно получали взятки от подчиненных сотрудников за попустительство по службе. Тариф был следующий: за каждую смену — по 1 тыс. рублей и еще по 5 тыс. рублей — из месячной зарплаты. Общая сумма взяток за два года составила более 4 млн 400 тысяч рублей.

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