Кемерово, 25 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Кемеровской области по факту прорыва водоотлива в горной выработке шахты «Ерунаковская-8» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

В шахте

Дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Следователями изымается вся необходимая документация, допрашиваются лица из числа руководителей и работников угольного предприятия. В ходе предварительного следствия будет изучено, соблюдались ли при проведении работ требования по технике безопасности», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что 25 апреля 2022 года в горной выработке шахты «Ерунаковская-8» произошёл прорыв воды с частичным обрушением горной массы. В это время в шахте находились 284 горняка. Все они выведены на поверхность, кроме 17 горнорабочих, которые остались для обеспечения жизнидеятельности шахты. Отмечается, что их здоровью ничего не угрожает.

При этом на самом на аварийном участке находились двое горняков. Один из них вышел самостоятельно, местонахождение второго устанавливается.