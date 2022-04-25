Москва, , 13:58 — REGNUM На очередном заседании Банк России, скорее всего, снизит ключевую ставку до 15-16%, сохранив сигнал возможности дальнейшего ее снижения, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Рубль Центробанк РФ

«Регулятор будет принимать решение, опираясь на показатели инфляции, динамику вкладов, курс российской валюты и общей ситуации в экономике.

Не исключено, что до конца года ключевая ставка может быть снижена до 12-13%, оставаясь ниже инфляции.

Подобная динамика была в 2015 году, когда после резкого повышения ключевой ставки до 17% в декабре 2014 года, ЦБ уже через два месяца снизил ее до 15%, а к августу — до 11% и стабилизировал ее на этом уровне до июня 2016 года.

При этом инфляция в годовом выражении достигла максимума в марте 2015 года (16,9%) и опустилась до 12,9% к декабрю», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозируют, что Центробанк РФ может снизить ключевую ставку с 17% до 15%.

Читайте также: Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки Банка России до 15%