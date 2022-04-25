Курск, 25 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

25 апреля выявлен 91 случай заражения коронавирусной инфекцией – на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлен 116 тыс. 561 случай заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 110 тыс. 978 пациентов, в том числе 173 – за последние сутки.

Всего скончались 2447 человек. Подтвержден один новый летальный случай.