Москва, , 14:25 — REGNUM Российской прокуратуре следует решительно пресекать любые попытки внешнего вмешательства в дела страны, разжигания вражды, распространения провокационной информации. Об этом президент Владимир Путин заявил 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Владимир Путин на заседании рабочей группы по изменениям в Конституцию. 26.02.2020 Kremlin.ru

По словам главы государства, необходимо активизировать борьбу с экстремизмом. Положительные наработки на этом направлении должны быть закреплены.

«Решительно пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне. На дестабилизацию нашего общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма, межконфессиональной вражды», — подчеркнул Путин.

Он также призвал сразу же реагировать на распространение в интернете радикальной идеологии и фейков, которые провоцируют нарушение общественного порядка, и на подготовку незаконных акций.

По его словам, в основном организаторы таких акций находятся за границей. Оттуда в Россию поступает либо информация, либо деньги.

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