Москва, 25 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Никаких угроз для эскалации ситуации в Приднестровье не наблюдает на сегодняшний день Россия. Об этом 25 апреля заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

«Мы не видим никаких рисков в Приднестровье, наша позиция остается прежней: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы, при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в своем составе», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что блокада, которую Молдавия устроила ПМР, фактически является экономической войной.