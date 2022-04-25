Москва, , 13:56 — REGNUM На фоне беспрецедентного санкционного давления в России необходимо особенно внимательно следить за реализацией социальной поддержки граждан. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Россия сталкивается в последние годы с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. После начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса такое давление, как мы понимаем и знаем, ещё больше усилилось», — заявил Путин.

«Сейчас правительство и наши регионы реализуют масштабные меры поддержки граждан России, и надо добиваться, чтобы эти механизмы социальной поддержки бесперебойно работали на всех уровнях. Имею в виду в том числе своевременное перечисление пенсий, выплаты пособий малообеспеченным и многодетным семьям», — указал он.