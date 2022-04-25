Красногорск, , 13:55 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 295 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 25 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 946 337 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 968 970.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 25 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 8 человек.

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