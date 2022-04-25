Уфа, , 14:08 — REGNUM Массовое прибытие туристов для экстремальных сплавов по горным рекам ожидают на майские праздники в Башкирии. Об этом 25 апреля сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на совещании республиканского правительства в центре управления регионом.

Сплав по горной реке Никита Устинов © ИА REGNUM

Он сообщил, что наибольшей популярностью у туристов в Башкирии пользуются реки Большой и Малый Инзер, Лемеза, Зилим, Сакмара.

«Мы специально ориентируем спасателей на профилактические рейды по опасным участкам маршрутов, выделяем места стоянок и локации постов безопасности», — сообщил Гумеров, добавив, что всем туристам перед выходом на маршруты нужно пройти регистрацию в территориальных органах МЧС России.

Он напомнил, что на сайте госкомитета для туристов имеется специальный раздел «Сплавы».