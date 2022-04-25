Рамалла , 25 апреля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Израильская полиция задержала контрабандистов, которые пытались перевезти партию оружия и денег из Иордании на территорию Западного берега реки Иордан. Об этом 25 апреля сообщает информационное агентство Quds.

Gaetano Virgallito Израиль

По данным журналистов, у задержанных была изъята сумма денег в 380 000 шекелей. Также полиция изъяла 21 пистолет и партию патронов.

Отмечается, что оружие предназначалось для ячейки одной из организаций, которая за последние несколько недель совершила серию нападений на посты израильской армии.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Хевроне, Дженине и ряде других районов Палестины начались столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.