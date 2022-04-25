Москва, 25 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Дании присутствует русофобия, в том числе и на бытовом уровне. Об этом 25 апреля заявил посол России в Дании Владимир Барбин в эфире канала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

«Русофобия присутствует, присутствует и на бытовом уровне», — сказал Барбин.

По словам дипломата, это сказывается и на работе посольства. В частности, многие фирмы, которые обеспечивали российское представительство канцелярскими принадлежностями, отказываются работать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что власти стран Евросоюза своими действиями потворствуют откровенной русофобии.

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