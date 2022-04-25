Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Российское посольство в Вашингтоне находится в блокадном положении, сообщил 25 апреля посол России в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

По его словам, с начала российской спецоперации на Украине у руководства дипмиссии отсутствует возможность для встреч с представителями Госдепартамента США, при этом письма американское ведомство не доводит до адресата. Антонов отметил, что российским дипломатам поступают угрозы, а одно время блокировался даже выезд из посольства.

«Счета двух наших генконсульств — в Хьюстоне и Нью-Йорке — были закрыты банком Bank of America», — рассказал он. По мнению Антонова, тем самым американская сторона, по сути, совершила кражу.