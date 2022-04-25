Сеул, , 13:53 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают падать на протяжении четырёх недель подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране сократилась на 9,3 воны (~$0,0074), до 1967,8 вон (~$1,57) за литр.

Известно, что цены на топливо в стране росли на протяжении десяти недель (с начала 2022 года), однако в конце марта напротив, начали падать.

Самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1940,9 вон (~$1,55), а самые высокие — в Сеуле (2028,4 вон, ~$1,62).

Стоимость дизельного топлива выросла на 3 воны (~$0,0024), до 1899,6 вон (~$1,52) за литр.