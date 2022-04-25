Сеул, 25 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Цены на бензин в Южной Корее продолжают падать на протяжении четырёх недель подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране сократилась на 9,3 воны (~$0,0074), до 1967,8 вон (~$1,57) за литр.

Известно, что цены на топливо в стране росли на протяжении десяти недель (с начала 2022 года), однако в конце марта напротив, начали падать.

Самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1940,9 вон (~$1,55), а самые высокие — в Сеуле (2028,4 вон, ~$1,62).

Стоимость дизельного топлива выросла на 3 воны (~$0,0024), до 1899,6 вон (~$1,52) за литр.