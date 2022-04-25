Джакарта, , 13:52 — REGNUM Правительство Индонезии объявило о 317 случаях заражения коронавирусом за сутки, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 25 апреля в Индонезии выявлено 6 044 467 случаев заражения коронавирусом.

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в период с 24 на 25 апреля от COVID-19 умерли 33 человека. Всего эпидемия унесла жизни 156 133 человек.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 4664 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 5 875 083 жителя Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, главы МИД Индонезии и Турции договорились провести встречу неформального объединения пяти стран MIKTA (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция и Австралия) на полях саммита министров иностранных дел G20.

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