Пермь, 25 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Перми участникам шествия «Бессмертный полк» будут помогать более 400 волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

Kremlin.ru Бессмертный полк

Обучение помощников проходило на базе Пермского государственного национального исследовательского университета в очном формате. Волонтеры изучали историю «Бессмертного полка», основы работы на массовых мероприятиях и осваивали навыки оказания первой медпомощи.

Более 400 добровольцев будут сопровождать сопровождать торжественное прохождение войск, а также народное шествие «Бессмертного полка». Кроме того, волонтеры смогут лично поздравлять с годовщиной Победы ветеранов Великой Отечественной войны и поблагодарить их.

Напомним. в 2022 году акция «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате. Шествие начнется после парада. Маршрут следования будет включать Комсомольский проспект и ул. Ленина.