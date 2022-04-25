Новосибирск, 25 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В новосибирских образовательных организациях с сегодняшнего дня, 25 апреля, начали торжественно поднимать флаги России. Эту церемонию школы, среднеспециальные учебные заведения, вузы и иные образовательные организации региона будут проводить регулярно, сообщили в правительстве области.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

«Ожидается, что выход к поднятию флага станет особым поощрением для школьников, достигших значимых результатов в учебе, общественной жизни, в спорте, искусстве и науке, — уточнили в областной администрации. — Церемония поможет сформировать гражданственность и чувство патриотизма».

Отметим, что в летнем сезоне в организациях оздоровления и отдыха детей Новосибирской области планируется проводить изучение государственной символики и принять единый формат церемонии подъёма государственного флага.