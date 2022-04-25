25 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 14:58 — REGNUM Победа Эммануэля Макрона в президентской гонке во Франции вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Телефонного террориста переизбрали. Опять у Путина телефон будет разрываться», — шутит Алёна П.

Многие пользователи были крайне раздосадованы результатами выборов во Франции. Граждане очень надеялись, что конкурент Макрона лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен сможет вырвать победу у подмочившего свою репутацию действующего президента.

«Жаль. Надеялась на другой исход. Это говорит о полнейшей политической безграмотности населения Франции, переизбрали подстилку США», — поделилась своим мнением Валентина М.

Некоторые комментаторы сомневаются, что выборы президента Франции прошли честно и без нарушений. Граждане подозревают, что к итоговому результату могли приложить руку заокеанские хозяева этого некогда свободного государства.

«Не верится в такую победу. Это подтасовка голосования. Столько людей во Франции против него — и что? Переизбрали большинством голосов? Ну. Конечно. Нашим СМИ тоже следует поднять шум по поводу их незаконных выборов. Западные СМИ на каждое слово или движение наших политиков вопят в Европе и за океаном. Почему наши молчат?» — задаётся вопросом Раиса П.

Выборы президента Франции 2022. Второй тур (с) ИА REGNUM

«Кто бы сомневался. И Байдена переизберут, в инвалидной коляске и с баллоном кислорода выкатят. Так надо капиталистам», — считает Ольга М.

«Ну всё, конец вам, французы. Макрон за пять лет показал свою несостоятельность, а вы в ту же петлю лезете», — обращается Денис К.

Часть людей уверена, что Макрон уже успел нанести существенный ущерб благосостоянию французских граждан, а за второй свой срок он положит конец комфортной и размеренной жизни жителей этой страны.

«Поздравляю французов, они лишили себя газа минимум на пять лет», — пишет Василий У.

«Этот период его правления войдёт в историю как самый худший и бедный период в истории Франции. Его запомнят как период голодовок и забастовок, массовых беспорядков и катастрофического снижения уровня жизни простых французов!» — убеждён Вячеслав К.

Ряд пользователей указывает на то, что Макрон продолжит оказывать негативное влияние и на Россию.

«Макрон победил. Давление на Россию продолжится, будут новые санкции и всё больше экономических проблем для России», — уверен Иван И.

Нашлись и те, кто уверен, что Макрон — лучший кандидат для Франции для восстановления хороших отношений с Россией, потому что это пластичный политик, который не любит резких и безвозвратных движений.

«Я думаю, что хоть он и не отзывается положительно об операции, но прямую связь с Путиным стабильно поддерживает и не портит до конца отношения с Россией. Нужно понимать, что рано или поздно для стран выявится настоящая правда о России и Макрон — это тот, с кем отношения у нас не ухудшились до предела, как к примеру, с США», — отметила Яна К.

Напомним, 25 апреля министерство внутренних дел Франции опубликовало данные, согласно которым действующий президент Франции Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре выборов с результатом 58,54% голосов, опередив свою соперницу Марин Ле Пен, набравшую лишь 41,46% голосов.