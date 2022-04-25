Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге продолжают убирать городские объекты после завершения зимнего сезона. С начала апреля дорожная техника очистила 40 млн квадратных метров городских дорог. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе правительстве Петербурга.

Уборка города коммунальными службами ИА REGNUM

Для уборки города от пыли ежедневно используют более 10 тыс. кубометров воды. При этом за прошедшую неделю её расход был увеличен и составил 78 тыс. кубометров. Также за минувшую неделю дорожные службы убрали более 4,5 тыс. тонн пыли и грязи.

Отметим, что в городе продолжает традиционный месячник по уборке города. Работы ведутся и на территории садово-парковых предприятий. С начала апреля удалось привести в порядок 58 млн кв. м скверов и парков. Вместе с этим осуществляется посадка деревьев и кустарников.

Сегодня, 25 апреля, к уборке города подключены 760 единиц техники и 1138 дворников.

Напомним, что месячник завершится городским субботником 30 апреля. Вместе с жителями города к уборке подключаться сотрудники городских комитетов и члены правительства.

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