Санкт-Петербург, 25 апреля 2022, 14:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге продолжают убирать городские объекты после завершения зимнего сезона. С начала апреля дорожная техника очистила 40 млн квадратных метров городских дорог. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе правительстве Петербурга.

Уборка города коммунальными службами
Уборка города коммунальными службами
ИА REGNUM

Для уборки города от пыли ежедневно используют более 10 тыс. кубометров воды. При этом за прошедшую неделю её расход был увеличен и составил 78 тыс. кубометров. Также за минувшую неделю дорожные службы убрали более 4,5 тыс. тонн пыли и грязи.

Отметим, что в городе продолжает традиционный месячник по уборке города. Работы ведутся и на территории садово-парковых предприятий. С начала апреля удалось привести в порядок 58 млн кв. м скверов и парков. Вместе с этим осуществляется посадка деревьев и кустарников.

Сегодня, 25 апреля, к уборке города подключены 760 единиц техники и 1138 дворников.

Напомним, что месячник завершится городским субботником 30 апреля. Вместе с жителями города к уборке подключаться сотрудники городских комитетов и члены правительства.

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